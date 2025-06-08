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«Я — Феникс»: Киркоров месяц провел в полной изоляции ради выздоровления

Киркоров заявил, что восстановился после лечения осложнений ожога руки

Народный артист России, певец Филипп Киркоров во время церемонии вручения национальной музыкальной премии «Муз-ТВ» 2025 «Легенда» рассказал зрителям о своем выздоровлении после ожога.

По словам исполнителя, он восстанавливался в течение месяца — в это время он находился в полной изоляции без телефона и связи.

«Я — Феникс, ребята! Спасибо вам за вашу поддержку и добрые слова», — сказал он и добавил, что соскучился по поклонникам.

Киркоров также упомянул, что активно готовится к традиционному летнему туру.

25 апреля певец получил ожоги во время выступления в Санкт-Петербурге. Из-за пиротехнического оборудования, прикрепленного к спине, у него загорелся рукав пиджака во время исполнения песни «Черная пантера». Спустя месяц стало известно, что Киркорова госпитализировали в отделении экстренной хирургии. Mash сообщил, что у певца диагностировали бурсит — воспаление суставов после ожога. Как рассказал хирург Тимур Хайдаров, процесс заживления затянулся, пошло осложнение из-за сахарного диабета. Представители артиста подтвердили, что он находился под наблюдением медиков.

Ранее звезду шоу «Импровизаторы» выписали из психиатрической больницы.

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