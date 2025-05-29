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Звезду шоу «Импровизаторы» выписали из психиатрической больницы

Комика Дмитрия Позова выписали из психиатрической больницы
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Telegram-канал Pozov Live

Комик Дмитрий Позов сообщил в Telegram-канале, что его выписали из психиатрической клиники.

Позов находился в больнице из-за проблем с ментальным здоровьем после кончины отца.

«Иллюзий, что все позади, нет. Я отдохнул, я жил в режиме 2 недели, постоянные процедуры, покой, прогулки в парке под птичек. Сейчас я ворвусь в жизнь, и будет сложнее», — поделился артист.

Позов добавил, что ему еще предстоит долгое лечение, которое включает в себя медикаменты и терапию. Юморист отметил, что постарается пройти это до конца. Комик поблагодарил врачей за работу, а поклонников за поддержку. Он также выразил отдельную благодарность своей жене Екатерине.

«И отдельное спасибо Кате. Даже в такой сложной ситуации, как у нас, она не плюнула на меня, организовала все, привезла, сдала в надежные руки и не бросила в беде», — отметил комик.

Позов рассказывал, что его состояние начало ухудшаться еще во время тяжелой болезни отца. Родственник заболел в ноябре, а в январе его не стало. Комик начал пить «больше обычного», и у него начались ссоры с женой.

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