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У Птахи заморозили счета из-за долга почти в 800 тыс. рублей

Рэпер Птаха задолжал налоговой 757,5 тыс. рублей
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Рэпер Давид Нуриев, известный россиянам как Птаха, задолжал налоговой почти 800 тысяч рублей. Это выяснила «Газета.Ru».

На ИНН Нуриева числится налоговая задолженность суммой 757 тысяч 524 рубля.

Издание PostNews отметило, что московская инспекция ФНС заморозила счета Птахи. Дата блокировки совпала с днем рождения артиста. Ему исполнилось 44 года.

В мае 2024 года Telegram-канал SHOT сообщил, что против Птахи возбудили дело из-за неоплаченных штрафов. Сообщалось, что его долг по налогам составляет 946,9 тыс. рублей и ежедневно растет, а также неоплаченными остались сразу несколько автомобильных штрафов. Представители артиста объясняли такую ситуацию болезнью его бухгалтера.

В том же месяце представить музыканта Нуриев заявил, что погасил почти миллионный долг по налогам.

Птаха начал карьеру в 1996 году в группе B.J.D. В 2001 году вышел первый альбом коллектива «Архив». В 2004-м артист ушел из группы и начал записывать первые сольные треки.

Ранее у Кристины Орбакайте обнаружили долг перед налоговой в России.

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