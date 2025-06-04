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Юра Борисов и Эндрю Гарфилд могут сыграть в новом фильме Луки Гуаданьино

Юра Борисов может сыграть сооснователя OpenAI в новом фильме Луки Гуаданьино
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российский актер Юра Борисов может исполнить одну из главных ролей в новом фильме итальянского режиссера Луки Гуаданьино Artificial («Искусственный») про основателей американской технологической компании OpenAI — разработчика сервиса ChatGPT. Об сообщает журнал The Hollywood Reporter.

По его данным, кинолента будет рассказывать о турбулентном периоде в истории компании, когда в 2023 году из-за противоречий с советом директоров руководитель OpenAI Сэм Альтман был отправлен в отставку, а через несколько дней возвращен на эту же должность. Съемки картины могут начаться летом текущего года в Сан-Франциско (штат Калифорния) и в Италии.

Как пишет издание, роль самого Альтмана может достаться американского актеру Эндрю Гарфилду. Борисов претендует на роль сооснователя OpenAI Ильи Суцкевера. Актриса из США Моника Барбаро может сыграть бывшего технологического директора компании, временно занимавшей пост гендиректора после отставки Альтмана. Контракты с актерами пока подписаны не были.

Ранее Марк Эйдельштейн рассказал, как Юра Борисов смутил Тома Круза.

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