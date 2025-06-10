Счета лидера Little Big заблокировали

Счета певца-иноагента и лидера Little Big Ильи Прусикина (признан в РФ иностранным агентом) в России заблокировали из-за долгов. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение о блокировке счетов Прусикина приняла Федеральная налоговая служба на фоне отрицательного сальдо, превышающего 50 тыс. рублей.

В августе 2024 года счета Прусикина уже замораживали из-за непредоставления налоговой декларации в установленные сроки.

В конце мая 2025 года стало известно, что певец Прусикин продолжает зарабатывать в России через директора Little Big.

В июне 2022 года Илья Прусикин уехал из России в США вместе с коллективом Little Big. Он заявлял, что намерен вернуться на родину через 10–15 лет, поскольку любит ее. 25 сентября стало известно, что уехавшие из России солисты Little Big стали родителями. У Прусикина и вокалистки группы Софьи Таюрской родился ребенок, но знаменитости решили не раскрывать его пол.

Ранее приставы прекратили взыскания с лидера Little Big Прусикина и солистки Таюрской.