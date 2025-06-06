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Звезду «Дома 2» Рустама Солнцева признали иноагентом

Минюст РФ внес Рустама Солнцева в реестр иноагентов
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solncevrusya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министерство юстиции Российской Федерации признало бывшего участника «Дома-2», блогера Рустама Солнцева (Рустам Калганов – настоящее имя) иноагентом. Об этом министерство сообщило на официальном сайте.

В качестве основания для внесения в реестр стала статья 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Вместе с Солнцевым в реестр вошли: правозащитница Елена Жемкова (признана в РФ иноагентом), общественные деятели Олег Козловский и Руслан Кутаев, активист Андрей Пивоваров, а также юристы Наталия Секретарева, Виолетта Фицнер и Денис Шедов.

В Минюсте заявили, что Калганов распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, а также осуществлял пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)‑отношений».

«Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным СМИ», — заявили представители министерства юстиции.

Ранее движение «Сорок сороков» призвало проверить скандальный спектакль с Самбурской.

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