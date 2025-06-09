На Арбате обновили стену Цоя

Новый портрет Виктора Цоя нарисовали на мемориальной стене на улице Арбат в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

На этом месте на стене ранее был нарисован большой портрет Цоя, представлявший собой один из финальных кадров советского фильма «Игла», где музыкант сыграл главную роль. Теперь там изображен другой портрет меньшего размера, вокруг которого написаны строки из песен Цоя разных лет «Генерал» и «Легенда».

Обновление памятной стены приурочено к 63-й годовщине со дня рождения артиста.

6 июня полицейские задержали двух участников реставрации стены Цоя на Арбате в Москве за распитие алкогольных напитков на улице.

За месяц до этого со стены Цоя полностью убрали следы граффити о рэпере Паше Технике, которое на нее нанесли 12 апреля. 23 апреля стену во второй раз разрисовали вандалы — они красной краской нанесли поверх цитат из песен Цоя надпись «мрачные щи». Эта надпись также была удалена.

Ранее юрист призвал присвоить стене Цоя статус достопримечательности.