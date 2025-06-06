Двух участников реставрации стены Цоя задержали за распитие спиртных напитков на улице

Полицейские задержали двух участников реставрации стены Цоя на Арбате в Москве за распитие алкогольных напитков на улице. Об этом сообщает ZvezdaNews.

У остальных художников осмотрели сумки.

До этого сообщалось, что на стену Цоя на Арбате нанесут копии сделанных им рисунков и новый портрет певца.

Обновление памятной стены приурочено к 63-й годовщине со дня рождения исполнителя. Его осуществят автор идеи Кристина Журавлева вместе с группой единомышленников. Сейчас на стену уже нанесены наброски нового портрета Цоя.

6 мая со стены Цоя полностью убрали следы граффити о Паше Технике, которое на нее нанесли 12 апреля. Реконструкцией занимался сам автор Роман Яковлев вместе с коллегами.

23 апреля стену во второй раз разрисовали вандалы — они красной краской нанесли поверх цитат из песен Цоя надпись «мрачные щи». Эта надпись также была удалена.

Ранее юрист Соловьев призвал присвоить Стене Цоя статус достопримечательности.