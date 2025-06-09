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HBO объявила еще ряд актеров, которые сыграют в сериале о Гарри Поттере

Малфоев в новом сериале о Гарри Поттере сыграют Локс Пратт и Джонни Флинн
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HBO

Стали известны имена еще нескольких актеров, которые сыграют в новом сериале о Гарри Поттере. Их объявила кинокомпания HBO.

Сообщается, что Вернона и Петунию Дурслей, которые являются дядей и тетей Гарри Поттера, в новой экранизации сыграют Дэниел Ригби и Бел Паули. Роль Драко Малфоя исполнит Локс Пратт, его отца Люциуса сыграет Джонни Флинн.

Также стала известна актриса, которая воплотит на экране образ Молли Уизли. Эта роль в сериале досталась Кэтрин Паркинсон. Симуса Финнигана сыграет Лео Эрли, Парвати Патил — Алессия Леони, а Лаванду Браун — Сиенна Муса. Министром магии Корнелиусом Фаджем станет Берти Карвел.

До этого фанаты оценили актеров, которые исполнят «золотое трио» в новом сериале НВО. По мнению поклонников поттерианы, от «каноничного» образа из книг Джоан Роулинг отличается только актриса, выбранная на роль Гермионы (Арабелла Стэнтон) — она похожа скорее на индуску или пакистанку, чем на британскую девочку.

Мальчики, выбранные на роли Гарри Поттера и Рона Уизли (Доминик Маклаффлин и Аластор Стантон) в целом устроили фанатов и показались весьма похожими на своих книжных прототипов. Кто еще сыграет в сериале по Гарри Поттеру — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

Ранее отец Эммы Уотсон сделал предупреждение актерам нового «Гарри Поттера».

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