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Отец Эммы Уотсон сделал предупреждение актерам нового «Гарри Поттера»

Отец актрисы Уотсон Крис: съемки в «Гарри Поттере» будут трудными для юных актеров
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HBO

Отец звезды серии фильмов «Гарри Поттер» Эммы Уотсон Крис сделал предупреждение детям-актерам, которые будут играть главные роли в телевизионной адаптации волшебной франшизы Дж. К. Роулинг, и их родителям. Его цитирует Independent.

«Родители должны бояться. Это может быть очень сложной задачей и для родителя, и для ребенка, с которой можно справиться или нет», — размышляет он.

По словам мужчины, ему помогло то, что фильмы он не смотрит, в семье им не придают много значения, и поэтому дочь не теряла связи с реальностью.

Ранее глава российского фан-клуба Гарри Поттера Федор Байбаков заявил, что все фанаты с нетерпением ожидают выхода нового сериала. Он отметил, что актеры, отобранные кинокомпанией НВО на роли Гарри Поттера, Гермионы Грейнджер и Рона Уизли для сериала по поттериане, в целом весьма похожи на свои книжные прототипы.

Кто сыграет в сериале по «Гарри Поттеру» — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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