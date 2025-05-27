«Не перегнули палку»: в фан-клубе оценили актерский состав нового сериала по «Гарри Поттеру»

Актеры, отобранные кинокомпанией НВО на роли Гарри Поттера, Гермионы Грейнджер и Рона Уизли для сериала по поттериане, в целом весьма похожи на свои книжные прототипы. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил глава российского фан-клуба Гарри Поттера Федор Байбаков. Он добавил, что все фанаты с нетерпением ожидают выхода нового сериала.

«На удивление, фанаты довольно благосклонно отнеслись к выбору актеров на роль «Золотого трио» Хогвартса. Об этом свидетельствуют комментарии под новостью. По крайней мере, от «каноничного» образа из книг Джоан Роулинг отличается только актриса, выбранная на роль Гермионы (Арабелла Стэнтон) — она похожа скорее на индуску или пакистанку, чем на британскую девочку. Но здесь мадам Роулинг всегда может заявить: «я никогда не говорила, что у Гермионы светлая кожа» (как было с пьесой «Проклятое дитя», когда на роль Грейнджер взяли чернокожую актрису). Мы, признаться, и здесь ожидали такого. А остальные герои: и Доминик Маклаффлин (Гарри Поттер), и Аластор Стантон (Рон Уизли) в целом весьма похожи на свои книжные прототипы. Рыжий и веснушчатый Рон и светлый, с непослушными черными волосами, Гарри Поттер. Конечно, для полного сходства Доминику стоит принять более измученный и худой вид, все же жизнь Гарри в чулане под лестницей у своих дяди и тети медом не казалась», — сказал Байбаков.

По его словам, единственный актер, выбором которого возмутились фанаты саги не только в России, но и по всему миру – это Паапа Эссьеду, играющий Северуса Снейпа.

«В целом могу сказать, что я рад, что HBO не перегнули палку, не стали сильно отступать от оригинала хотя бы в этом. Хотя за выбор темнокожего актера на роль Снейпа (актер Паапа Эссьеду) фанаты во всем мире простить НВО не могут. Актеру даже пришлось закрыть комментарии в соцсетях от обрушившейся на него критики. Посмотрим, как молодые актеры справятся со своими ролями, и удастся ли им переплюнуть Дэниэла Рэдклиффа, Эмму Уотсон и Руперта Гринта. Все фанаты ожидают выхода сериала с нетерпением», — констатировал Байбаков.

До этого портал TheWrap сообщил, что кинокомпания HBO выбрала актеров на роли Гарри Поттера, Гермионы Грейнджер и Рона Уизли для сериала по поттериане. Главную роль в сериале сыграет Доминик Маклафлин. Двух других участников знаменитого трио сыграют Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут.

«Трое этих актеров обладают потрясающим талантом, и мы с нетерпением ждем того момента, когда их волшебство увидит весь мир», — заявили представители съемочной группы.

Кто еще сыграет в сериале по Гарри Поттеру — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что роль профессора Альбуса Дамблдора в сериале по «Гарри Поттеру» исполнит Джон Литгоу.