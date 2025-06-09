«Я чемпион по неснятым фильмам»: Водолазкин о первой экранизации своего романа

На Книжном фестивале «Красная площадь» анонсировали сразу два издательских проекта по роману Евгения Водолазкина «Авиатор». Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

Издательская группа «Агей Томеш» выпустит лимитированный тираж коллекционного подарочного издания, посвященного фильму «Авиатор» режиссера Егора Михалкова-Кончаловского, который выйдет на экраны 20 ноября. Крупноформатный альбом с кадрами из фильма будет дополнен материалами съемочного процесса, а также комментариями писателя, созданными для этого издания.

В «Редакции Елены Шубиной» в августе выйдет еще одно специздание — роман «Авиатор» в новом оформлении в стиле фильма, с использованием постера и вкладкой с кадрами из картины.

По словам Водолазкина, в театре его произведения ставят много, а с кино отношения не складывались.

«У меня почти каждый год покупали права на экранизацию и потом исчезали, так было раз семь или восемь. Я чемпион по неснятым фильмам. Я, наверное, значусь в Книге рекордов Гиннеса как чемпион по опционам. Что удивительно, если у театрального режиссера не получается, он обычно звонит, извиняется. Тут ни разу почти, по-моему, никто не позвонил», — делится писатель.

Продюсер проекта Сергей Катышев также присутствовал на площадке и отметил, что первые полтора года работы над проектом они с автором просто разговаривали обо всем на свете, не обсуждая детали будущего фильма.

Главную роль в ленте «Авиатор» исполнил Александр Горбатов (Иннокентий Платонов), образ профессора Гейгера воплотил Константин Хабенский. Также в фильме снялись Евгений Стычкин, Евгения Добровольская, Ирина Пегова, Софья Эрнст, Дарья Кукарских, Антон Шагин и Илья Коробко.

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