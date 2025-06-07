На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Безруков сыграет в новой экранизации повести братьев Стругацких

Безруков рассказал, что сыграет в экранизации «Трудно быть богом» по Стругацким
close
Институт развития интернета

Народный артист России, актер Сергей Безруков сыграет роль в экранизации повести братьев Стругацких «Трудно быть богом». Об этом актер написал в своих социальных сетях.

«Могу уже немного приоткрыть тайну нашего проекта <...> «Трудно быть богом» по Стругацким», — написал Безруков.

По словам Безрукова, съемки уже начались в Иране — они продолжатся в Москве. Актер также раскрыл, что в «Трудно быть богом» ему досталась роль не главного героя, дона Руматы, но «тоже интересная».

В прошлый раз повесть Стругацких «Трудно быть богом» была экранизирована в 2013 году режиссером Алексеем Германом-старшим. В этот раз, предположительно, будет снят сериал под руководством режиссера Дмитрия Тюрина.

До этого Сергей Безруков сообщил, что нашел артефакты времен Великой Отечественной войны на съемках драмы «Август» в Карелии.

В основу фильма «Август» лег роман Владимира Богомолова «Момент истины». Премьера картины в российском прокате должна состояться 25 сентября 2025 года.

Ранее Стругацкие предсказали облик России и мира.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами