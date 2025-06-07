Безруков сыграет в новой экранизации повести братьев Стругацких

Безруков рассказал, что сыграет в экранизации «Трудно быть богом» по Стругацким

Народный артист России, актер Сергей Безруков сыграет роль в экранизации повести братьев Стругацких «Трудно быть богом». Об этом актер написал в своих социальных сетях.

«Могу уже немного приоткрыть тайну нашего проекта <...> «Трудно быть богом» по Стругацким», — написал Безруков.

По словам Безрукова, съемки уже начались в Иране — они продолжатся в Москве. Актер также раскрыл, что в «Трудно быть богом» ему досталась роль не главного героя, дона Руматы, но «тоже интересная».

В прошлый раз повесть Стругацких «Трудно быть богом» была экранизирована в 2013 году режиссером Алексеем Германом-старшим. В этот раз, предположительно, будет снят сериал под руководством режиссера Дмитрия Тюрина.

До этого Сергей Безруков сообщил, что нашел артефакты времен Великой Отечественной войны на съемках драмы «Август» в Карелии.

В основу фильма «Август» лег роман Владимира Богомолова «Момент истины». Премьера картины в российском прокате должна состояться 25 сентября 2025 года.

Ранее Стругацкие предсказали облик России и мира.