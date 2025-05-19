На Лазареву потребовали завести уголовное дело и отобрать у нее бизнес в РФ

У телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) потребовали отобрать бизнес в России, а также возбудить против знаменитости второе уголовное дело за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал отмечает, что активисты движения «Сорок сороков» призвали прокуратуру Москвы проверить Лазареву на финансирование экстремистской деятельности и на пропаганду ЛГБТ.

Они заявили, что недавно телеведущая в своих соцсетях призвала россиян отправлять средства на нужды кинофестиваля, посвященного ЛГБТ. По их словам, телеведущая уверяла, что участникам мероприятия «тяжело живется в России».

Как сообщает SHOT, Лазарева владеет в России компанией «Мир ежедневников», которая занимается рекламой, и специализирующейся на полиграфии фирмой «Каванта Принт».

В феврале 2022 года Лазарева покинула Россию и с тех пор не возвращалась. Она многократно критиковала российские власти за проведение спецоперации, и в июле того же года ее внесли в перечень иноагентов. Ведущая поселилась в Испании.

В мае прошлого года против Лазаревой возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Позже ее заочно арестовали по запросу Следственного комитета РФ. Под уголовное преследование телеведущая попала после своего интервью, в котором назвала удары украинских беспилотников по российским территориям ужасными, но заявила, что «радуется» им.

Ранее сообщалось, что «Гарри Поттер» и «Игра престолов» под угрозой запрета в России за пропаганду чайлдфри.