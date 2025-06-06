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Павел Деревянко раскрыл дату свадьбы

Актер Павел Деревянко женится в августе 2025 года
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Павел Деревянко сообщил в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что женится на бизнесвумен Зое Фуць 8 августа 2025 года.

Деревянко назвал дату свадьбы «космической».

«Зоя почему-то стесняется, что она выше меня, но мне нравится. Я без костюма хочу пойти. Хочу оторваться и выйти без костюма», — поделился артист.

Деревянко отметил, что свадьба будет проходить в «сибирском стиле». Артист рассчитывает потратить «огромный» бюджет на торжество. Фуць приобретет два платья для праздника.

В апреле актер признался, что отказался от свободных отношений ради своей возлюбленной, бизнесвумен Зои Фуць. Он также подружился с ее детьми. У женщины два сына от первого брака. Актер, в свою очередь, является отцом двух дочерей 2010 и 2014 года рождения от Дарьи Мясищевой — Варвары и Александры. Артист говорил, что планирует знакомить партнершу с девочками.

В мае Деревянко сделал предложение своей девушке Зое Фуць перед матчем «Динамо» и «Акрона» в рамках 29-го тура РПЛ.

Ранее Shaman и Мизулина рассказали, когда сыграют свадьбу.

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