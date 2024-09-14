Павел Деревянко избежал тюрьмы за мошенничество

Измайловский районный суд города Москвы вынес решение по делу актера Павла Деревянко, ставшего жертвой криптоинвесторов. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на адвоката артиста Евгения Розенблата.

Защита Деревянко представила многочисленные доказательства того, что актер не получал от истца Сергея Николенко денежных средств, о которых заявлял истец, а сам заем являлся безденежным.

В 2021 году Деревянко познакомился с криптоинвестором Григорием Мулузяном, который, по словам актера, предложил ему тоже заняться инвестициями и убедил взять четыре кредита на сумму более 56 миллионов рублей. Кроме того, утверждал артист, Мулузян заключил на его имя ряд договоров займа на сумму около 150 миллионов рублей.

Николенко был еще одним участником схемы инвестиций и обвинил и актера, и инвестора в мошенничестве. Деревянко грозило до пяти лет тюремного заключения, но этого он избежит — суд признал договор незаключенным и отказал во взыскании с актера денежных средств.

Накануне Павел Деревянко пожаловался на свою глупость и недальновидность после того, как его обманул криптомошенник.

Ранее Артем Ткаченко отдал 10 биткоинов криптомошеннику, обманувшему Деревянко.