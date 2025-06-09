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Подруги рассказали о последних днях жизни актрисы из «Слова пацана»

С актрисой Наталией Потаповой простятся в Москве
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Владимир Трефилов/РИА Новости

С заслуженной артисткой России Наталией Потаповой простятся 11 июня на Покровском кладбище, рассказала подруга и однокурсница усопшей Ирина Нечаева. Ее цитируют «Аргументы и факты».

Отпевание, уточнила Нечаева, начнется в 10:00 в морге госпиталя № 3.

Она рассказала и о последних днях жизни актрисы. Накануне кончины 73-летней Потаповой стало плохо, она упала в обморок и ее госпитализировали. Артистки не стало 7 июня.

Другая подруга и однокурсница актрисы Зоя Янышева рассказала, что Потапова скрывала проблемы со здоровьем и недавно собиралась на новый кастинг.

«Принимала обезболивающие. На этом фоне, как я понимаю, открылось желудочное кровотечение», — предположила она.

Наталия Потапова с 1976 года служила в театре Ермоловой. Снялась в 94 фильмах и сериалах: «Я объявляю вам войну», «Нелюбовь», «Петербургские тайны», «Слово пацана», «Склифосовский», «Деревенский Фрейд».

Накануне певец Дима Билан заявил в интервью Надежде Стрелец, что ему диагностировали предонкологию.

Ранее не стало бывшего главного режиссера цирка Никулина.

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