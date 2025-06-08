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Дима Билан рассказал о предонкологии

Певец Дима Билан заявил, что у него предонкология
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Дима Билан заявил в интервью Надежде Стрелец, что ему диагностировали предонкологию.

Билан опроверг, что ему ставили диагноз ВИЧ. Артист уточнил, что не будет раскрывать, о чем ему говорили врачи. Он назвал себя абсолютно здоровым человеком.

«Единственное, после перелома, например, у меня система сосудов немножко здесь, на левой ноге, поехала — синее колено. А в остальном прям всё, слава богу, хорошо», — поделился артист.

Билан высоко оценил российскую медицину. Он заявил, что обожает врачей из России.

В декабре 2024 года Билан признался, что не ест любую еду от фанатов. Он боится сглаза. Он объяснил, что у него был странный случай, связанный с подаренным печеньем. Артист попробовал выпечку и странно себя чувствовал. По словам певца, он ощущал, будто в него «кто-то вселился». В то время исполнитель находился на съемках, поэтому ему было максимально тяжело.

Певец признался, что носит защитный амулет от негатива. Он также хранит маленькую икону, купленную в 1998 году.

Ранее сообщалось, что Жириновский запрещал Билану возвращаться без победы на «Евровидении».

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