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Майли Сайрус рассказала, зачем пользуется спермой лосося

Певица Майли Сайрус призналась, что делает маски из спермы лосося
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mileycyrus/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Майли Сайрус призналась, что делает маски из спермы лосося. Об этом сообщает People.

Во время закрытого выступления в баре «Bemelmans» в отеле «The Carlyle» в Нью-Йорке (США) она рассказала, как ухаживает за кожей.

«Я попробовала эту сперму лосося. Вы слышали о ней? Я попробовала», — сказала она.

Дальше 32-летняя Сайрус пояснила, что речь идет не об инъекциях.

«Странный вкус, но моя кожа выглядит хорошо. Я не собиралась ее пить, это просто целая маска», — уточнила звезда.

Певица пошутила, что ей не пришлось встречаться с лососем лично.

В 2024 году модель Ким Кардашьян призналась в новом выпуске реалити-шоу о своей семье, что ей сделали процедуру по уходу за лицом с помощью инъекции спермы лосося.

В 2023 году актриса Дженнифер Энистон также призналась, что делала такую процедуру.

Ранее американский рэпер попросил баньку по-черному в России.

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