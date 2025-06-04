Майли Сайрус рассказала, зачем пользуется спермой лосося

Певица Майли Сайрус призналась, что делает маски из спермы лосося. Об этом сообщает People.
Во время закрытого выступления в баре «Bemelmans» в отеле «The Carlyle» в Нью-Йорке (США) она рассказала, как ухаживает за кожей.
«Я попробовала эту сперму лосося. Вы слышали о ней? Я попробовала», — сказала она.
Дальше 32-летняя Сайрус пояснила, что речь идет не об инъекциях.
«Странный вкус, но моя кожа выглядит хорошо. Я не собиралась ее пить, это просто целая маска», — уточнила звезда.
Певица пошутила, что ей не пришлось встречаться с лососем лично.
В 2024 году модель Ким Кардашьян призналась в новом выпуске реалити-шоу о своей семье, что ей сделали процедуру по уходу за лицом с помощью инъекции спермы лосося.
В 2023 году актриса Дженнифер Энистон также призналась, что делала такую процедуру.
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