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Валдис Пельш рассказал, во сколько обошлись съемки фильма «Ген высоты — 2. Гора всех гор»

Документалист Пельш: съемки фильма «Ген высоты — 2» обошлись в $700 тысяч

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РД Студия/VK

Съемки фильма «Ген высоты — 2. Гора всех гор» обошлись примерно в $700 тыс. Об этом рассказал документалист Валдис Пельш, передает проект «Сноб».

По его словам, проект частично профинансировал его старый друг. Кроме того, некоторые компании предоставили технику и оказали поддержку в имиджевом плане.

«И конечно, была мощнейшая поддержка «Клуба 7 вершин», потому что они взяли на себя все обязательства по пребыванию экспедиции в Каракоруме, и это достаточно серьезные вложения. Но для «Клуба 7 вершин», я думаю, это тоже вернется сторицей, потому что после фильма «Ген высоты, или Как пройти на Эверест» они стали самой известной альпинистской компанией в нашей стране», — сказал Пельш.

Он добавил, что клуб и его президент Александр Абрамов пошли на риск и взяли на себя серьезную финансовую нагрузку, потому что стоимость одного места в экспедиции составляла $80-85 тысяч. Однако расходы съемочной группы были ниже, заключил документалист.

В июне сообщалось, что Валдис Пельш снял второй фильм в рамках проекта «Ген высоты», в котором он взошел на гору К2, вторую по высоте вершину мира. Он добавил, что после выхода картины на телеканале ее также разместят в интернете в открытом доступе.

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