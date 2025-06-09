Буланова заявила, что хейтеры чуть не развалили ее брак с молодым бизнесменом

Певица Татьяна Буланова призналась, что ее брак с мужчиной, который на 19 лет моложе, вызвал неоднозначную реакцию у людей. Из-за обилия гневных комментариев хейтеров брак звезды в какой-то момент висел на волоске, рассказала она Общественной Службе Новостей.

Напомним, речь идет о браке с предпринимателем Владимиром Радимовым, за которого певица вышла замуж 2 июня 2023 года.

«Многие говорили, что негоже выбирать себе в мужья мужчину, который в годится в сыновья. У нас из-за этого чуть брак не распался. И, конечно, в первое время это жутко раздражало», — призналась Буланова.

По ее словам, сейчас это все уже отошло на второй план, так как она осознала, что выбор избранника – это личное дело каждого. Сейчас певица относится к злым комментаторам спокойно, отмечая, что без них жить было бы слишком скучно, поэтому они есть у всех – как у самых молодых исполнителей, так и у всемирно известных звезд.

«Сами подумайте: кому нужен артист без хейтеров?» — задалась вопросом Буланова.

Певица добавила, что практически перестала читать негативные комментарии, так как старается окружать себя позитивом.

До этого сообщалось, что 18-летний сын Булановой Никита набил на лице тату — надпись «Spexy». Так называется его дебютный альбом. На данный момент молодой музыкант готовится к выпуску пластинки. Сама певица сообщила, что сын предупредил ее об этом заранее. Она отказалась комментировать это событие, подчеркнув, что для нее самым главным является отсутствие в тату матерных слов.

Ранее Пригожин ответил хейтерам на упреки в расточительности.