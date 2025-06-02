Буланова порадовалась, что сын не набил матерные слова на лице

Певица Татьяна Буланова рассказала в шоу «Звезды сошлись», что ее 18-летний сын Никита предупредил ее заранее о будущей тату на лице.

Буланова призналась, что не намерена комментировать это событие.

«Без комментариев. Главное, что там нет матерных слов. Хоть в этом нормально все», — поделилась артистка.

21 мая Никите Буланову набили надпись «Spexy». Так называется его дебютный альбом. На данный момент молодой музыкант готовится к выпуску пластинки.

Некоторые поклонники не поверили, что тату — настоящее. Другие потребовали снять реакцию матери.

В апреле Буланова прокомментировала сообщения о том, что ее сын, 18-летний Никита, подрался со своим фанатом. Она призналась, что находится в шоке, так как вообще не знала, что ее сын занимается творчеством и уже имеет своих поклонников.

Буланова была замужем трижды. Ее первым супругом был Николай Тагрин. У них есть общий сын Александр. Буланова также была в браке с футболистом Владиславом Радимовым. В 2006 году у супругов родился сын Никита. В 2016-м спортсмен и певица развелись.

2 июня 2023 года Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева.

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