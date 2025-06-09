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Звезда балета «Щелкунчик» выступил против ИИ в театре

Премьер ГАБТа Родькин заявил, что он против ИИ в театре
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Пресс-служба концертного агентства «Подмосковные вечера»

Звезда балета «Щелкунчик» Денис Родькин высказался против использования искусственного интеллекта в театре. Его цитирует ТАСС.

По словам премьера Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России, при создании нового балета «Дягилев» ИИ не привлекали.

«Я немного против искусственного интеллекта в театре, потому что считаю, что театр — живой организм», — сказал он.

При этом, допустил Родькин, ИИ может применяться при подготовке гала-концертов для оформления «красивого фона», однако не должен вмешиваться в творческий процесс: к примеру, писать либретто.

Артист добавил, что команда «Дягилева» прибегала к помощи драматургов для создания либретто.

«Потому что нет ничего совершеннее человеческого мозга», — заключил он.

Накануне российская певица впервые в мире спела дуэтом с ИИ.

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