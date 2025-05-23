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Российская певица впервые в мире спела дуэтом с ИИ

Оперная певица Вера Кононова впервые в мире выступила дуэтом с ИИ
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Мария Девахина/РИА Новости

Российская оперная певица Вера Кононова впервые в мире выступила дуэтом с искусственным интеллектом. Об этом сообщает ТАСС.

Артистка выступила в Доме звукозаписи в Москве. Среди композиций, прозвучавших совместно с ИИ, оказался и отрывок из мюзикла «Призрак Оперы» Эндрю Ллойда Уэббера. Сама Кононова выступила инициатором эксперимента.

«Музыка нейросетей — это музыка будущего. Если бы мы с помощью нейросетей смогли делать партитуры для оркестра, то было бы реализовано много фантазии и придумано большое количество мелодий», — отметила певица.

Виртуальный «Фантом» «подпевал» Кононовой в «Призраке Оперы». По словам артистки, поначалу ей было тяжело совпасть с голосом искусственного интеллекта.

Партию для «Фантома» создала китайский композитор Дуань Юйцянь. Она заявила, что «потратила много времени», чтобы обучить ИИ вокальной партии, приближенной к живому голосу.

До этого акцию «Ночь в музее» посетили более 550 тыс. человек. В этом году отличительной особенностью акции стало применение технологий искусственного интеллекта, с помощью которого создали дизайн билетов и новый образ маскота — Совенка. Также благодаря ИИ посетители могли составить маршрут по площадкам.

Ранее Василий Церетели стал директором Музея современного искусства в Москве.

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