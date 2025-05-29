GigaChat сдал вступительный экзамен ведущего музыкального вуза России

Нейросетевая модель GigaChat сдала вступительные экзамены в Российскую академию музыки имени Гнесиных. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Сбера.

РАМ имени Гнесиных является одним из ведущих музыкальных вузов страны. Искусственный интеллект прошел тест на образовательную программу «Музыковедение». В экзамен были включены вопросы, касаемые истории зарубежной, отечественной и эстрадно-джазовой музыки. Также оценивалась способность нейросети к анализу музыкального материала различных композиторов.

Экзаменационная комиссия академии проверила ответы ИИ. В комиссию вошли преподаватели кафедр Историко-теоретико-композиторского факультета, проректор и руководители структурных образовательных подразделений РАМ имени Гнесиных. GigaChat успешно справился с заданием и получил высокую оценку.

«Технологии искусственного интеллекта сегодня развиваются семимильными шагами, а это значит, что и сфера искусств не станет исключением для их применения. И наша задача – не ждать с опаской, выместит ли интеллект искусственный интеллект творческий, а взять в помощь сильные стороны новых технологий и сделать их союзниками музыкальной науки и исполнительства», — заявил ректор академии Александр Рыжинский.

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