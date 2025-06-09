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У Земфиры нашлись долги перед ФНС

SHOT: певица Земфира оказалась должна 2,9 тысячи рублей за капремонт
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Alexei Pantsikov/Global Look Press

У певицы Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) нашлись долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, певица задолжала ФНС 733 тысячи рублей.

Известно, что в России у Земфиры осталось действующее ИП в области искусства. Также в Москве у нее есть нежилое помещение площадью 134 квадрата в подвале дома, где артистка хотела открыть студию звукозаписи. Сейчас помещение пустует. Приставы пытаются взыскать с Земфиры 2,9 тысячи рублей за капремонт в доме.

После начала СВО Земфира уехала во Францию. Слухи о получении гражданства этой страны она опровергала.

Накануне продюсер Сергей Дворцов заявил, что Земфира получает самые высокие гонорары по сравнению с доходами от концертов других уехавших из России артистов.

Ранее сообщалось, что Дробыш заработал десятки миллионов на своей корпорации.

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