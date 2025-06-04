Дробыш заработал десятки миллионов на своей корпорации

Доход Продюсера Дробыша от его компании составил 54 млн рублей

Продюсер Виктор Дробыш заработал десятки миллионов рублей на своей музыкальной корпорации. Об этом сообщил портал «Страсти».

ООО «НАЦИОНАЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ» Дробыш основал в 2006 году, он является единственным учредителем компании.

За 2024 год бизнес Дробыша, гласят открытые источники, заработал 54,9 миллионов рублей, а чистая прибыль компании составила 3,6 миллионов рублей. При этом в 2023 году при доходе в 57,5 миллионов рублей чистая прибыль составляла 19,8 миллионов рублей.

Долгов по налогам и активных судебных разбирательств у Дробыша нет.

Накануне стало известно, что продюсер и композитор Игорь Матвиенко заработал 413 миллионов рублей на шести своих компаниях.

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