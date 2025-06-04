Дробыш заработал десятки миллионов на своей корпорации

Продюсер Виктор Дробыш заработал десятки миллионов рублей на своей музыкальной корпорации. Об этом сообщил портал «Страсти».
ООО «НАЦИОНАЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ» Дробыш основал в 2006 году, он является единственным учредителем компании.
За 2024 год бизнес Дробыша, гласят открытые источники, заработал 54,9 миллионов рублей, а чистая прибыль компании составила 3,6 миллионов рублей. При этом в 2023 году при доходе в 57,5 миллионов рублей чистая прибыль составляла 19,8 миллионов рублей.
Долгов по налогам и активных судебных разбирательств у Дробыша нет.
Накануне стало известно, что продюсер и композитор Игорь Матвиенко заработал 413 миллионов рублей на шести своих компаниях.
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