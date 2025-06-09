Бывшей супруге Бондарчука грозят новые штрафы за неуплату прежних

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Светлана Рудская может получить двойной штраф за просрочку оплаты ранее назначенных штрафов. Об этом сообщили в одном из московских судов, передает РИА Новости.

Как уточнили в инстанции, в отношении Рудской зарегистрированы три административных дела по статье 20.25 КоАП РФ. Эта статья предусматривает наказание за неуплату административного штрафа в установленный срок — от двукратного штрафа до 15 суток ареста или до 50 часов обязательных работ.

Судебные заседания по этим делам назначили на 24 июня и 3 июля.

За какие именно нарушения ранее были выписаны штрафы, не уточняется.

Накануне Мировой суд в Москве вынес решение о взыскании с актера Константина Хабенского долга за коммунальные услуги. По данным суда, речь идет о задолженности за оплату жилой площади, отопления, электроэнергии и других коммунальных услуг. Размер долга и период неоплаты не раскрываются. Известно, что судебный приказ уже вступил в силу.

Ранее россиянам рассказали, какие долги передаются по наследству.