Спин-офф «Джона Уика» о мстительной балерине стал лидером проката в России

Лидером кинопроката в России и странах СНГ за период с 5 по 8 июня стал боевик «Балерина» — спин-офф «Джона Уика», посвященный наемнице, которая выслеживает тех, кто расправился с ее отцом. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

По его данным, картина заработала 141 млн руб. Главную роль в ней исполнила Ана де Армас, также в ленте снялись Гэбриэл Бирн, Норман Ридус и ветераны франшизы Анжелика Хьюстон, Иэн Макшейн, Киану Ривз и Лэнс Реддик. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказал, удалось ли авторам не уронить планку, заданную одной из лучших экшен-серий в истории кино.

На втором месте по-прежнему находится ремейк одноименного мультфильма «Лило и Стич». История о дружбе девочки и пришельца собрала 40,6 млн руб. На третьей строчке остался фильм-катастрофа «Кракен» про схватку российских подводников с морским чудищем (заработал 19,8 млн руб.). Главные роли в ленте исполнили Александр Петров, Алексей Гуськов и Виктор Добронравов.

На прошлой неделе организаторы международного фестиваля «Литература и кино» отменили показ картины «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом в главной роли. Сначала фильм был представлен как часть конкурсной программы, однако потом пропал из расписания. Как выяснило издание «Абзац», отменить показ потребовали представители общественного движения «Зов народа». В качестве причины они назвали позицию Урганта и режиссера картины Николая Солодникова по отношению к спецоперации.

Ранее из фильма по Стивену Кингу вырезали бред персонажа о смене правительства России.