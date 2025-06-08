Шоу «Сокровища императора»: кто выбыл в 10-м выпуске 8 июня

Участники команды «Фиолетовых» Магомед Исмаилов и Магомед Муртазалиев покинули шоу «Сокровища императора». Во второй день 10 серии (8 июня) они не смогли пройти ни одного испытания и пришли к финишу последними. В гонке за последнее проходное место «Магов» обогнала команда «Фуксики» (певица Нюша и двукратная олимпийская чемпионка Мария Шурочкина).

Первое место заняла команда «Зеленых» космонавта Антона Шкаплерова и его дочери Кристины, на втором месте «Желтые» — певица Ирина Дубцова и рэпер Натан, замыкают тройку лидеров «Синие» (участница «Битвы экстрасенсов» Лина Джебисашвили и видеоинженер канала ТНТ Юрий Фунтов).

После 10 серии 2 сезона в шоу осталось 5 команд: «Зеленые», «Желтые», «Синие», «Голубые» и «Фуксия», на следующей неделе станет известно, какая из команд покинет проект следующей.

«Сокровища императора» — российская адаптация американского проекта «The amazing race». События российской версии разворачиваются в Китае. Участники сражаются за приз в 1 млн юаней.

Ведут второй сезон передачи Ольга Бузова и Михаил Галустян, они же выступили ведущими первого сезона. Победителями первого сезона стала команда «Зеленых» - Мария Миногарова и Паруйр Хачатуров.

Ранее сообщалось, что телеведущая Дана Борисова поделилась впечатлениями от участников шоу «Сокровища императоров». Она рассказала, что, по ее мнению, рэпер Natan «крайне непорядочный человек», а певица Ирина Дубцова — «интриганка и истеричка».

Ранее Гуф обиделся на шутку Галустяна на съемках в Китае.