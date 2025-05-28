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Дана Борисова о съемках в Китае: «Дубцова оказалась истеричкой, а Натан — лицемером»

Телеведущая Борисова назвала Ирину Дубцову истеричкой, а Натана — лицемером
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danaborisova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Дана Борисова заявила в интервью VOICE, что считает певца Natan «крайне непорядочным человеком» после скандала с изменой жене на шоу «Звезды в джунглях».

«Мне несимпатичен этот человек, хотя он публично каялся изо всех сил, говорил, что совершил самую большую ошибку в своей жизни. Мне кажется, это пустые разговоры», — заявила знаменитость.

Борисова отметила, что в проекте «Сокровища императора», где они вместе снимались, артист вел себя дисциплинированно и специально «изображал из себя праведника». Телеведущая уличила певца в лицемерии, поскольку при личном общении Natan «лез обниматься», а на шоу постоянно давал черную кошку.

Телеведущая также призналась, что ее неприятно удивила партнерша Natan — певица Ирина Дубцова.

«Ирина оказалась интриганкой и истеричкой — она постоянно выясняла отношения. Никакой пользы от нее не было. И науськивала Natan на других, а сама пряталась за его спиной», — отметила Борисова.

В начале мая рэпер Гуф признавался, что его шокировала Роза Сябитова на шоу «Сокровища Императора». Он назвал одну из ведущих «Давай поженимся» странной и нечеловечной. Также музыкант отметил, что съемки в Китае его измотали.

Ранее Иосиф Пригожин назвал Филиппа Киркорова рабом.

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