Лолита о «Евровидении»: «Превратилось в «треш»

Певица Лолита заявила, что ей давно не нравится «Евровидение»

Певица Лолита Милявская призналась в беседе с NEWS.ru, что ей давно не нравился международный конкурс «Евровидение».

Лолита заявила, что «Евровидение» превратилось в «треш». Артистка считает, что этот международный конкурс не имеет никакого отношения к музыке.

«Евровидение» — это там, где ABBA прозвучало. А все остальное, простите меня, ну… Были хорошие исполнители, не спорю, но это такой штучный товар, что в целом мне напоминало треш», — поделилась исполнительница.

Милявская выразила надежду, что шоу «Интервидение» будет иметь отношение к музыке.

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в сентябре 2025 года. Идея возродить проект, проводившийся еще в советские времена, возникла после того, как Россия в 2022-м перестала участвовать в «Евровидении».

Певец Shaman (Ярослав Дронов) представит Россию на «Интервидении». Автором песни для конкурса стал продюсер Максим Фадеев. Композитор признался, что в процессе создания не знал, что трек будет исполнять Shaman.

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