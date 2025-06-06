Продюсер Фадеев сообщил, что песню на «Интервидение» он писал не для Shaman

Международный конкурс «Интервидение» объявил, что песню «Прямо по сердцу» для участника от России написал композитор Максим Фадеев. Он рассказал «Газете.Ru», что в процессе создания не знал, что композицию будет исполнять Shaman.

«Тогда я еще не знал, что участвовать будет Shaman. Поэтому в песне были уверенные высокие ноты. Думал, если исполнитель окажется мужчиной, придется делать транспонирование. Но когда объявили Ярослава, мы выяснили тональность, и менять ее не пришлось. Думаю, к концу песни вы сами поймете, о чем я: этот парень берет удивительные ноты, и звучат они убедительно и красиво. Одним словом, я рад, что поучаствовал в этом «квесте», — сказал Фадеев.

Продюсер добавил, что у него было «три варианта песни», но пришлось остановиться на одном.

«Мне было приятно выполнять эту работу, поскольку задача стояла непростая. А когда есть вызов – я это очень люблю. У меня было три варианта песни, все разные по настроению, но я принял решение, что именно эта подойдет лучше всего», — сказал он.

Новую композицию Shaman будет петь «немного иначе», добавил Фадеев. Он рассказал, что хотел бы раскрыть его с иной стороны.

«В этой песне Ярослав поет немного иначе, потому что трек требует другого звучания – он о любви. Я хотел спродюсировать его по-новому, чтобы он раскрылся с другой стороны. Его диапазон позволяет любому композитору быть свободным в выборе тональности и интервальных скачков. Если бы у меня было больше времени, это было бы еще заметнее», — сказал он.

До этого в Telegram-канале международного конкурса «Интервидение» появилась информация о том, что песню «Прямо по сердцу» для участника от России написал Максим Фадеев. Отмечается, что Shaman впервые представит трек 7 июня на сцене «Премии Муз-ТВ 2025».

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