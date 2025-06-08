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Лолита раскрыла, как сохранить психику в шоу-бизнесе

Певица Лолита посоветовала артистам не интересоваться местом в чартах
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Певица Лолита Милявская дала советы молодым артистам на премии МУЗ-ТВ 2025. Об этом сообщает Super.

Милявская посоветовала артистам пережить отсутствие и присутствие денег, а также наличие славы и наоборот.

«И еще никогда в жизни не интересоваться местом в чартах, и тогда психика нормальная, и ты делаешь то, что потом приносит тарелки», — отметила певица.

Лолита получила премию МУЗ-ТВ в номинации «легендарная исполнительница».

С 2023 по 2025 год Милявская столкнулась с массовыми просьбами общественников запретить ее концерты после участия в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. В январе 2025-го Лолита потребовала у активистов перестать угрожать ей и ее зрителям. Артистка делает скриншоты с угрозами и планирует передать их в Следственный комитет.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и его участников раскритиковали.

Ранее Дима Билан поблагодарил «голую вечеринку» и сравнил себя с космонавтом.

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