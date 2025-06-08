Жириновский запрещал Билану возвращаться без победы на «Евровидении»

Певец Дима Билан в интервью Надежде Стрелец поделился переживаниями из-за «Евровидения-2008».

Билан признался, что в те времена «Евровидение» ощущалось крайне серьезно. Артист до ужаса боялся проиграть. По словам певца, лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал не возвращаться в Россию без победы в международном конкурсе.

«А я молодой человек. Мне казалось, это так серьезно, что не пустят обратно в страну. Я при всем своем романтичном настроении глубоко переживал», — поделился исполнитель.

Дима Билан участвовал в «Евровидении» два раза. В 2006 году он занял второе место в международном конкурсе с песней «Never let you go». В 2008-м он одержал победу с треком «Believe».

В декабре 2024-го Дима Билан признался, что стал чаще задумываться об отказе от псевдонима и возвращении своего реального имени.

Настоящее имя певца Виктор, он изменил его в начале 2000-х годов — на старте карьеры. В семье, поделился артист, его до сих пор зовут Виктор. Однако артист не позволяет незнакомцам называть его настоящее имя.

Ранее Билан оценил шансы Shaman на «Интервидении».