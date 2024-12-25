Дима Билан задумался об отказе от псевдонима: «Хочется отдать дань родному имени»

Певец Дима Билан на YouTube-шоу «Без масок» Влада Череватого признался, что стал чаще задумываться об отказе от псевдонима и возвращении своего реального имени.

Настоящее имя певца Виктор, он изменил его в начале 2000-х годов — на старте карьеры. В семье, поделился артист, его до сих пор зовут Виктор. Однако артист не позволяет незнакомцам называть его настоящее имя. Он признался, что не повернется, если кто-то из толпы так его окликнет.

«Эту плоскость своей жизни я недостаточно потчевал, недостаточно уделял этой части жизни внимания. <...> А сейчас хочется каким-то образом отдавать дань своему родному имени...»— поделился Билан.

По словам исполнителя, сменой имени он «поменял свою судьбу». Виктор Билан, считает артист, более скромный человек, который не подходит для шоу-бизнеса. Также певец раскрыл, что назвал себя Димой в честь деда.

На том же шоу Билан признался, что не раз в своей жизни сталкивался с преследованиями фанаток. Он вспомнил, что одна из поклонниц проникла на территорию его загородного дома и написала на снегу: «Я люблю тебя».

Ранее блогерша Мария Погребняк выразила надежду на возращение Ивлеевой на телевидение.