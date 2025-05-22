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Билан оценил шансы Shaman на «Интервидении»

Певец Дима Билан назвал Shaman пробивным человеком
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Дима Билан заявил в беседе с NEWS.ru, что у коллеги Ярослава Дронова (Shaman) есть шансы выиграть «Интервидение».

Билан хорошо оценил Shaman в качестве кандидатуры на «Интервидение». Он признался, что относится к коллеге с уважением.

«Мы с ним знакомы. Человек цельный, талантливый и пробивной. Я думаю, все в его руках. Абсолютно», — отметил исполнитель.

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в сентябре 2025 года. Оно пройдет 20 сентября на «ВТБ Арене» в Москве. Идея возродить проект, проводившийся еще в советские времена, возникла после того, как Россия в 2022-м перестала участвовать в «Евровидении».

Россию на «Интервидении» будет представлять певец Shaman, а Белоруссию — артистка Анастасия Кравченко.

По мнению музыкального критика Евгения Бабичева, успех участников «Интервидения» будет зависеть от выбора песни. Он отметил, что композиции должны понравиться зарубежной аудитории. Бабичев считает, что Дронову стоит самостоятельно написать трек для конкурса.

Ранее Билан спровоцировал слух о внебрачных детях.

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