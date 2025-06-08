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Лазарева шокировало, что его называют легендой: «Еще рано бронзоветь»

Певец Лазарев заявил, что еще рано называть его легендой
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Телеканал «Россия»

Певец Сергей Лазарев рассказал в беседе с ROCKET MAG, что его называют легендой.

По словам Лазарева, его шокируют, когда ему дают подобный статус. Артист считает, что его еще рано называть легендой.

«Мне только 42. Мне еще рано бронзоветь!» — заявил певец.

Лазарев не исключил, что внес свой вклад в развитие музыкальной индустрии в России. Однако, по его мнению, настоящими легендами российской эстрады являются Лев Лещенко, Филипп Киркоров и Игорь Крутой.

«На таких людей, как Лев Лещенко, хочется ровняться. Посмотрите, в какой он потрясающей форме. Просто красавчик. Просто браво», — отметил исполнитель.

В октябре 2024-го Лев Лещенко попал в список лучших исполнителей отечественной эстрады за 2024 год по мнению россиян. На первом месте оказался Ярослав Дронов (Shaman).

В январе 2025-го Лещенко рассказал, что получает пенсию в 30 тысяч рублей, так как отказался от всех дополнительных выплат. Он добавил, что продолжает обеспечивать свою жизнь выступлениями, за которые получает гонорары, а также предпринимательской деятельностью.

Ранее Поплавская сравнила скандальный спектакль с Самбурской с голой вечеринкой.

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