«Оглушительные поражения»: Отар Кушанашвили о первой любви

Шоумен Кушанашвили признался, что в детстве девочки не отвечали ему взаимностью

Шоумен Отар Кушанашвили стал гостем нового выпуска кулинарного шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба канала ТВ-3.

Для готовки в качестве любимого блюда журналист выбрал грузинские лепешки – мчади, или же, как их называли в его семье, — «отарики». Также Кушанашвили поделился историями о детстве в грузинском городе Кутаиси и первой любви.

«Я пытался постоянно умничать перед ней и хорошо выглядеть. Мне мама спустя годы рассказала, что перед тем, как с ней встретиться, я переживал о своей прическе», — рассказал он.

После журналист любил и других девочек, однако они не отвечали ему взаимностью.

«Это были жесткие оглушительные поражения», — заключил Отар.

Накануне актер Павел Деревянко раскрыл дату свадьбы. Он женится на бизнесвумен Зое Фуць 8 августа 2025 года. Предложение артист возлюбленной сделал перед матчем «Динамо» и «Акрона» в рамках 29-го тура РПЛ.

Ранее Shaman и Мизулина рассказали, когда сыграют свадьбу.