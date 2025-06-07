Для могилы звезды «Дома-2» скупили все розы в ее родном поселке

В Челябинской области прошло прощание с участницей «Дома-2» Кристиной Белой

В поселке Карталы Челябинской области прошло прощание с 24-летней звездой телешоу «Дом-2» Кристиной Белой (настоящая фамилия Савина). Об этом пишет «СтарХит».

Как рассказал у себя в социальных сетях партнер девушки Иван Лютый, он с трудом нашел букет для ее могилы.

«Розы скупили в магазинах, потому что все на могилке. Все розы на могилке Кристины», — сказал он.

Для прощания с избранницей Лютому пришлось купить букет с розами, хризантемами и сладостями.

Кристина Белая пришла на проект в апреле 2025 года и пыталась построить отношения с участником проекта Никитой Гуранде..

Девушку без признаков жизни нашли накануне в ванной. В родной поселок она приехала после съемок погостить. По информации следственного комитета Челябинской области, в трагедии экс-участницы «Дома-2» не нашли данных, указывающих на криминальный характер произошедшего.

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