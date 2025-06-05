83-летняя вдова Меньшова «утратила трудоспособность» после пережитой операции

Актрисе театра и кино, народной артистке России Вере Алентовой провели операцию после госпитализации в Москве. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как сообщает Telegram-канал, звезда фильма «Москва слезам не верит» попала в больницу из-за жалоб в области живота. В ходе обследования медики обнаружили у знаменитости новообразование, а затем успешно прооперировали.

На данный момент, отмечает SHOT, вдова Владимира Меньшова «временно утратила трудоспособность». При этом ближайший спектакль с ее участием в Театре Пушкина, который запланирован в конце июня, по-прежнему должен состояться.

В кино Алентова дебютировала в роли учительницы Лидии Федоровны в фильме «Дни летные» (1965). Всесоюзную известность получила после выхода на советские экраны фильма ее супруга режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» (1979), в котором исполнила главную роль Екатерины Тихомировой.

Звезда фильма «Москва слезам не верит» прожила с Меньшовым 59 лет — с 1969 по 2021 год. В браке с Меньшовым родилась дочь Юлия. 54-летняя Юлия Меньшова — известная актриса и телеведущая.

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