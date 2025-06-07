«Я опустошен»: Род Стюарт отменил концерты из-за болезни

Британский певец Род Стюарт отменил предстоящие концерты в США из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я вынужден отменить и перенести следующие шесть концертов в июне, поскольку продолжаю восстанавливаться после гриппа. Простите, друзья. Я опустошен и искренне прошу прощения за любые неудобства для моих поклонников», — обратился к фанатам он.

80-летний Стюарт пообещал вернуться на сцену в ближайшее время.

Отмененные концерты были запланированы с 7 по 14 июня. Два концерта в Калифорнии были перенесены на сентябрь.

Известно, что Стюарт собирается выступить на известном фестивале в Гластонбери в конце июня. Другими хедлайнерами Гластонбери в 2025 году являются The 1975, Нил Янг и Оливия Родриго.

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