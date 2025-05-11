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Александр Морозов рассказал, сколько денег потратил на наркотики

Комик Александр Морозов потратил на наркотики больше, чем на квартиру
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morozov_artist/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Комик Александр Морозов признался в интервью психиатру Василию Шурову, что потратил огромное количество денег на наркотики.

Морозов объяснил, что общая сумма его трат можно сопоставить с ценами на несколько квартир в центре Москвы.

«Я сейчас понимаю прекрасно, что не одна квартира на Кутузовском проспекте была употреблена», — поделился артист.

Морозов рассказал, что начал употреблять наркотики в дошкольном возрасте. Комик отметил, что пробовал большое количество различных запрещенных веществ за свою жизнь.

«Мы такое чудили. Дичь! Почему ни менты, никто этого не видел? Я не знаю, почему. И родителей мы как-то обманывали. Мы постоянно сидели в этих подвалах, в теплушках с этими пакетами», — отметил юморист.

В 2019 году Морозову сделали операцию шунтирование желудка с одним анастомозом. Через несколько лет после хирургического вмешательства артист похудел на 80 кг.

В апреле 2024 года Морозов признался, что прибегал к «уколам стройности». Юморист объяснил, что ему было необходимо срочно похудеть на десять килограммов за неделю для операции.

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