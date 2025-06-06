На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Виктория Боня раскрыла многомиллионные траты на экспедицию на Эверест

Блогерша Виктория Боня потратила 20 млн рублей на экспедицию на Эверест
close
Victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Виктория Боня призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что потратила около 20 миллионов рублей на экспедицию на Эверест.

Боня отметила, что можно организовать экспедицию в три раза дешевле – за 6 миллионов рублей. Однако телеведущая предпочла отправиться вместе с VIP-группой.

Боня поднялась на вершину Эверест высотой 8848 метров со второй попытки утром 19 мая. Впервые Боне пришлось прервать восхождение на Эверест через 10 дней после его начала. У телеведущей появилась низкая сатурация и признаки простуды.

По словам Бони, восхождение стало самым большим испытанием в ее жизни. Как заявляла блогерша, ее активно поздравляли с покорением Эвереста альпинисты из разных стран от Чили до Казахстана, но среди российских коллег по увлечению она дождалась на момент написания поста поздравления только от Александра Абрамова.

В июне 2024-го Боня, регулярно отправляющаяся в горные походы, сообщила, что тратит около 2-3 миллионов рублей на экипировку для своего хобби. В экипировку входят несколько шапок, каски, воротники, кепки, штаны и другая одежда.

Ранее певица Слава не исключила, что ей потребуется операция из-за проблем с ушами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами