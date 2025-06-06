Виктория Боня раскрыла многомиллионные траты на экспедицию на Эверест

Блогерша и телеведущая Виктория Боня призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что потратила около 20 миллионов рублей на экспедицию на Эверест.

Боня отметила, что можно организовать экспедицию в три раза дешевле – за 6 миллионов рублей. Однако телеведущая предпочла отправиться вместе с VIP-группой.

Боня поднялась на вершину Эверест высотой 8848 метров со второй попытки утром 19 мая. Впервые Боне пришлось прервать восхождение на Эверест через 10 дней после его начала. У телеведущей появилась низкая сатурация и признаки простуды.

По словам Бони, восхождение стало самым большим испытанием в ее жизни. Как заявляла блогерша, ее активно поздравляли с покорением Эвереста альпинисты из разных стран от Чили до Казахстана, но среди российских коллег по увлечению она дождалась на момент написания поста поздравления только от Александра Абрамова.

В июне 2024-го Боня, регулярно отправляющаяся в горные походы, сообщила, что тратит около 2-3 миллионов рублей на экипировку для своего хобби. В экипировку входят несколько шапок, каски, воротники, кепки, штаны и другая одежда.

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