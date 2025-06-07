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Хирург объяснил изменения во внешности Аллы Пугачевой

Хирург Блохин: певица Пугачева могла сделать подтяжку лица
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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пластический хирург Сергей Блохин прокомментировал новые фотографии народной артистки СССР Аллы Пугачевой, на которых, по мнению пользователей сети, у нее опустилось вниз ухо. Его цитирует aif.ru.

По словам Блохина, для оценки реального влияния пластики внешности нужно видеть оба уха, однако он может сделать вывод, что Пугачевой провели фейслифтинг — подтяжку лица.

«Для такой процедуры уши совершенно в порядке, потому что при этом кожа заправляется под мочку и она немного меняется», — сказал эксперт.

15 апреля Алла Пугачева отметила 76-летие. После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

29 мая Минюст РФ сообщил, что оснований для признания телеведущего Ивана Урганта и певицы Аллы Пугачевой иностранными агентами на данный момент нет из-за отсутствия с их стороны нарушений законодательства.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева может выступить на фестивале «Новая волна» в России.

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