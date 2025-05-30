Алла Пугачева может выступить на фестивале «Новая волна» в России

Журналист и блогер Вадим Манукян заявил, что Аллу Пугачеву пригласили на ХХ-й Международный музыкальный фестиваль «Новая волна», который пройдет в России с 22 по 27 августа 2025 год. Его слова передает издание «Абзац».

«Министерство юстиции не признало ее иноагентом, на нее не возбуждено никаких уголовных дел в нашей стране. С точки зрения права у нее нет ограничений в России. Если бы приглашение реализовалось, это был бы очень нехороший сигнал», — заявил общественник.

Манукян признался, что приглашение Примадонны беспокоит его и «наталкивает на определенные мысли». Он напомнил, что в 2018 году на то же мероприятие приглашали украинского певца Андрея Данилко (он же — Верка Сердючка).

Блогер также считает, что выступление Пугачевой на «Новой волне» вызовет негативный эффект.

«Она может приехать в Россию только ради того, чтобы «вставить шпильку» всем нам. <…> Ее возвращение окажет катастрофическое влияние на общество. Я надеюсь, что, если приглашение уже действительно отправлено, организаторы конкурса его отзовут», — подытожил Манукян.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

8 мая стало известно, что Пугачева воссоединилась со своей дочерью Кристиной Орбакайте на Кипре спустя полгода разлуки. Их заметили во время прогулки по набережной Лимасола.

Ранее певица Виктория Цыганова заявила, что у Пугачевой и Урганта есть влиятельные друзья в РФ.