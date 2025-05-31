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«Выбрала быть не красоткой»: Хелен Миррен отказалась от требования сделать пластику

Актрису Миррен в молодости продюсеры уговаривали сделать ринопластику
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HBO

Звезда «Королевы» и «Екатерины Великой» Хелен Миррен рассказала, как отказалась от требования продюсеров сделать пластическую операцию. Ее цитирует People.

По словам Миррен, в 20 лет ее уговаривали сделать ринопластику.

«Говорили: «Ты никогда не будешь сниматься, если не сделаешь ринопластику. Я отказалась. Я в любом случае не хотела быть красивой актрисой. Я выбрала быть не красоткой», — объяснила она.

Накануне 69-летняя Крис Дженнер подтвердила, что сделала пластику.

«Доктор Стивен Ливайн действительно делал пластическую операцию Крис Дженнер», — сообщил официальный представитель Крис Дженнер.

Однако бизнесвумен отказалась раскрывать детали операции и называть их точное количество.

Ранее Хелен Миррен раскрыла секрет молодости.

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