Суд взыскал с Сергея Зверева плату за жилую площадь

Судья вынесла приказ стилисту Звереву о взыскании платы за жилплощадь и ЖКУ

Столичный суд вынес судебный приказ в отношении стилиста и певца Сергея Зверева о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на карточки дела.

Отмечается, что судебный приказ в отношении Зверева Сергея Валерьевича о взыскании соответствующей платы вынесен 3 июня 2025 года.

Также в карточке говорится, что задолженность включает в себя платежи за дом, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию.

При этом сам Зверев в списках должников на сайте Федеральной службы судебных приставов не значится.

В марте стало известно, что приемный сын Сергея Зверева Сергей подал иск на отца. По данным Telegram-канала Mash, Зверев-младший хочет отсудить у отца 25 миллионов рублей за испорченное детство. Мужчина утверждает, что получил психологическую травму после того, как шоумен водил его на вечеринки в стиле «Пи Дидди».

Ранее Сергей Зверев вырвал телефон у москвички.