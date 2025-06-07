На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд взыскал с Сергея Зверева плату за жилую площадь

Судья вынесла приказ стилисту Звереву о взыскании платы за жилплощадь и ЖКУ
close
личный архив Сергей Зверев

Столичный суд вынес судебный приказ в отношении стилиста и певца Сергея Зверева о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на карточки дела.

Отмечается, что судебный приказ в отношении Зверева Сергея Валерьевича о взыскании соответствующей платы вынесен 3 июня 2025 года.

Также в карточке говорится, что задолженность включает в себя платежи за дом, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию.

При этом сам Зверев в списках должников на сайте Федеральной службы судебных приставов не значится.

В марте стало известно, что приемный сын Сергея Зверева Сергей подал иск на отца. По данным Telegram-канала Mash, Зверев-младший хочет отсудить у отца 25 миллионов рублей за испорченное детство. Мужчина утверждает, что получил психологическую травму после того, как шоумен водил его на вечеринки в стиле «Пи Дидди».

Ранее Сергей Зверев вырвал телефон у москвички.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами