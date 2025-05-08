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Сергей Зверев вырвал телефон у москвички

«Осторожно, новости»: москвичка обвинила Сергея Зверева в оскорблениях
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Виталий Невар/РИА Новости

Москвичка Аксинья в беседе с Telegram-каналом «Осторожно, новости» прокомментировала скандал со стилистом Сергеем Зверевым.

По словам Аксиньи, она уже год выгуливает своего добермана в сквере, где произошел инцидент. Девушка уверила, что собака находилась на поводке. Она ее ненадолго отпустила, чтобы животное сходило в туалет. Позже, как утверждает москвичка, в сквере появились двое с кошкой без шлейки или поводка. Они начали кричать, чтобы девушка убрала пса и покинула место. Владельцем кошки оказался стилист Сергей Зверев.

Как рассказала Аксинья, вместе со Зверевым была женщина, которая начала ее снимать. Затем девушка сразу же взяла питомца на поводок. После этого, как утверждает жительница Москвы, стилист наорал на нее матом. Это услышал молодой человек, который подошел, чтобы выяснить, что происходит.

«Мы с ним попросили Зверева снизить тон, он продолжает орать. Поэтому я пыталась снять на телефон, как он орет благим матом. Он бросился на меня и вырвал телефон», — заявила Аксинья.

Девушка призналась, что не сразу узнала Зверева. По словам Аксиньи, после попыток вернуть телефон, стилист заявил, что они «какие-то сошки» и «не имеют права никакого».

8 мая Сергей Зверев пожаловался, что на него напали во дворе. По словам стилиста, вечером он вышел на прогулку с кошкой Маркизой, и на них якобы набросилась собака без намордника. Зверев утверждает, что хозяева проигнорировали просьбу не отпускать пса с поводка.

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