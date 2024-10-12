Рейвы и доставка еды на дом: как Стругацкие предсказали облик России и мира в 2024 году 33 года назад скончался писатель-фантаст Аркадий Стругацкий

12 октября 1991 года умер советский писатель фантаст Аркадий Стругацкий. Его брат Борис говорил, что фантасты — никудышные прорицатели. При этом многие из предсказанных в книгах Стругацких изобретений существуют сегодня. Как в 2024 году выглядят «ляпник», «дрожка» и «неедяки» — в материале «Газеты.Ru».

В одном из интервью Борис Стругацкий заявил, что фантасты — «никудышные предсказатели-прорицатели». Но от них и не требуют точных прогнозов развития человечества, потому что фантасты «не сеют» новые изобретения и технологии, а «разрыхляют почву под посев» — и то, в лучшем случае. По словам Стругацкого, он весьма скептически настроен по отношению к пророчествам Нострадамуса и подобным вещам.

«Доступный мне опыт позволяет предположить, что сколько-нибудь серьезные и конкретные подробности будущего предсказать можно только чисто случайно», — подчеркивал писатель.

Однако многое из того, что было описано Борисом и его братом Аркадием Стругацкими в многочисленных фантастических романах десятилетия назад — сбылось.

Ляпник

В 1964 году братья Стругацкие описали в романе «Хищные вещи века» ляпник — пейнтбольное ружье. Первая игра в пейнтбол с воздушными ружьями, стреляющими шариками с краской, состоялась в 1981 году в американском штате Нью-Гэмпшир.

У Стругацких прототип пейнтбольного ружья описан как «что-то вроде игрушечного автомата», снаряженного «удобной рифленой рукояткой и плоским прямоугольным баллончиком», вставляющимся в ляпник наподобие магазина в автомате Калашникова.

«— Что это за штука? — спросил я.

— Ляпник, — сказал он угрюмо. — Дайте сюда.

Я отдал ему игрушку.

— Ляпник, — сказал я. — Которым, значит, ляпают. А если бы ты в меня попал? — Я посмотрел на стену. — Надо же, теперь это за год не отмыть, придется стену менять»

Википедия и интернет

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В 1979 году в романе «Жук в муравейнике» герой сообщает, что ему потребовались «весь опыт и сноровка в обращении с информационными каналами», чтобы получить нужные сведения в Большом Всепланетном Информатории (БВИ). Чтобы найти данные об инопланетянине по имени Щекн, в прототип «Википедии» пришлось отправить 11 запросов.

Большой Всепланетный Информаторий доступен для всех жителей планеты, но ряд разделов могут читать лишь избранные — специалисты с особым уровнем допуска. При этом в нем нет порнографии и спама. В романе БВИ назван «восьмым — или уже девятым? — чудом света».

Дрожка

В «Хищных вещах века» Стругацкие предсказали появление дискотек, рейвов и техно-вечеринок. Молодежь в утопическом городе в «Стране дураков», которую главный герой романа «освобождал от фашистов», проводит время на «дрожках».

«Люди стояли вплотную друг к другу, мужчины и женщины, подростки, парни и девушки, переминались с ноги на ногу и чего-то ждали. Разговоров почти не было слышно. То там, то здесь разгорались огоньки сигарет, озаряя сжатые губы и втянутые щеки. Потом в наступившей тишине начали бить часы, и над площадью ярко вспыхнули гигантские плафоны. Их было три: красный, синий и зеленый, неправильной формы, в виде закругленных треугольников. Толпа колыхнулась и замерла. Вокруг меня тихонько задвигались, гася сигареты. Плафоны на мгновение погасли, а затем начали вспыхивать и гаснуть поочередно: красный — синий — зеленый, красный — синий — зеленый…».

После этого герой описывает «одеревеневшие запрокинутые лица» и «неподвижные вытаращенные глаза», и громкий женский крик «Дрожка!». Люди стали кричать в ответ и размеренно хлопать в ладоши, замерли, и «вдруг бешено забились, судорожно хватая друг друга».

Неедяки

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В том же романе описываются некие «неедяки» — аналог современных дауншифтеров (людей, бросающих престижную офисную работу в мегаполисе и перебирающихся в глушь, на природу).

«Бурлящий энтузиазмом изобретатель вечного двигателя и полурастительный фловер, который от лени готов ходить под себя, — что общего между ними? Отвечаю: чрезвычайно низкие личные потребности. Уровень потребностей у всех «неедяк» настолько низок, что выводит их всех за пределы цивилизации, ибо они не участвуют во всеобщем процессе культивирования, удовлетворения и изобретения потребностей», — писали Стругацкие в «Отягощенных злом» в 1988 году.

Впрочем, это скорее не предсказание, а сатира — просто понятия дауншифтера в 1980-х не существовало, но «неедяк» можно было встретить и среди сограждан Стругацких, представителей технической интеллигенции, получавших 120 рублей в месяц и не имевших никаких амбиций.

Доставка еды

В романе «Полдень, XXII век», написанном в начале 1960-х, Стругацкие описали «Линию доставки» — систему заказа продуктов на дом.

«Кто же ест дома?

— Я ем дома.

— Ну Женечка, — сказала Шейла, — ну хочешь, переедем в город? Там есть Линия Доставки, и можешь ужинать дома сколько угодно.

— А я не хочу в город, — упрямо сказал Женя. — Я хочу на лоне».

Через Линию Доставки можно заказать и другие товары, что делает эту идею Стругацких похожей на современные маркетплейсы.

Ракетомет

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В повести «Парень из преисподней», написанной в 1973 году, Стругацкие описали скорее жуткую пародию на XX век, бесчеловечно изломавший судьбы миллионов людей. В этом произведении протагонист — молодой ветеран очередной бессмысленной бойни с постравматическим расстройством — делится своими воспоминаниями о последнем бое. Он участвовал в войне Империи против Герцогства Алайского и отвечал за ракетомет, который волокли гигантские тараканы.

В наше время ракетометы перекочевали без тараканов — в виде реактивных систем залпового огня (РСЗО). Хотя изначально этот тип оружия возник еще до Второй Мировой войны, наибольшее развитие ракетометы получили уже в конце XX и начале XXI века.

«Из джунглей по четыре в ряд выползают бронеходы, плюют огнем и расходятся в боевой веер, а за ними выползает следующая четверка. Деревня горит. Над окопами дым, ни души не видно. Походная кухня рядом с факторией перевернута, варево из нее разлилось бурым месивом, идет пар. Ракетомет мой тоже перевернут, а тараканы лежат в кювете кучей друг на друге. Одним словом, занял я удобную позицию, змеиное молоко! <...> Ракетомет мы все-таки на колеса поставили, скатили в кювет, и один бронеход я сжег. Тараканов стало уже двое, куда третий делся — неизвестно».

Клонирование и синтез еды

Исследователи космоса из повести «Далекая радуга», написанной в 1963 году, пробовали синтезированную еду. В произведении упоминаются фальшивые бифштексы, синтепища, квазибиотические котлеты.

В 2013 году фармаколог из Маастрихтского университета Марк Пост показал людям первый в мире гамбургер с мясом «из пробирки». А в 2023 году журнал Forbes сообщал, что в США Управ­ление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов выдало компаниям Upside Foods и Good Meat разреше­ние на продажу мяса, выращенного из стволовых клеток животных.

Однако пока что синтетическое мясо гораздо дороже настоящего, и обходится в десятки тысяч долларов за килограмм. Эксперты полагают, что такое мясо может быть вреднее натурального. В любом случае до момента, когда не придется убивать животных, чтобы лакомиться котлетами, еще очень и очень далеко.

«Зум» и Скайп

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В 1973 году в «Парне из преисподней» уже упомянутый нами ветеран дивится чудо-технологии на Земле будущего. Сейчас видеозвонки и с компьютера, и с телефона — обыденность, но полвека назад это казалось фантастикой.

«Сидит он перед своими экранами, на каждом экране — по рылу, а то и по два, и он со всеми рылами разговаривает», — отмечал персонаж повести Стругацких о Нуль-связи.

А в 1979 году в «Жуке в муравейнике» Стругацкие описали «видеофон». Правда, в представленный момент с прибором было что-то не так: «В самый разгар этой дискуссии, в 19:33, закурлыкал видеофон. Андрей, сидевший ближе всех к аппарату, ткнул пальцем в клавишу. Экран осветился, но изображения на нем не было».

Прочие предсказания

Также стоит упомянуть и другие «пророчества» Стругацких, например, робота Урма, поведение которого определял мозг с «18 млн логических ячеек» — прототип нынешних нейросетей.

Или же автомобили на автопилоте. «Я смотрел, как он подошел к своему длинному автомобилю, рухнул на сиденье, поковырялся в пульте автоводителя, откинулся на спинку и, кажется, сейчас же задремал. Автомобиль осторожно покатился по площади и, набирая скорость, исчез в тени и зелени боковой улицы», — описывали братья-писатели технологию будущего в «Хищных вещах века».

Описали братья-писатели и серьгу-приемник — предтечу нынешних Bluetooth-наушников.

Предсказания Стругацкие делали и в отношении социального устройства нынешнего мира. Однако это уже совсем другая история.